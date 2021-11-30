Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча»

Фото: instagram.com/leomessi

Аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси в седьмой раз стал обладателем «Золотого мяча». Эта премия присуждается лучшему футболисту года по версии журнала France Football.

Церемония вручения премии прошла в пятницу, 29 ноября в парижском театре «Шатле».

Месси является рекордсменом по победам в этой премии. Ранее аргентинец удостаивался приза в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах.

Лионель Месси является воспитанником футбольного клуба «Барселона». Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач. В составе клуба он десять раз стал чемпионом Испании, семь раз — победителем Кубка Испании, восемь раз — Суперкубка Испании. Четыре раза Месси побеждал в Лиге чемпионов, трижды — в Суперкубке УЕФА, трижды — на клубном чемпионате мира.

Месси официально покинул испанский футбольный клуб «Барселона» 5 августа, а уже 10 августа футболист заключил контракт с ПСЖ.