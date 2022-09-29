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Месси сообщил о планах вернуться в футбольный клуб «Барселона»

Полина Долганова
Спорт
Месси сообщил о планах вернуться в футбольный клуб «Барселона»
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Футболист Лионель Месси не планирует продлевать контракт с клубом «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ). Об этом на своей странице в соцсети Twitter рассказал журналист Микель Блазкес.

По его словам, спортсмен горит желанием вернуться в каталонский клуб «Барселона».

Так, недавно Месси провел переговоры с руководством команды и обсудил возможность своего возвращения в состав клуба.

Окончательное решение по данному вопросу планируется принять после чемпионата мира в Катаре, так как в настоящее время лидеры аргентинской сборной имеют обязательства в рамках турнира.

13 августа стало известно, что Месси впервые за последние 17 лет не попал в список 30 номинантов на премию лучшему футболисту мира «Золотой мяч», учрежденный французским журналом France Football. Аргентинец является семикратным обладателем «Золотого мяча» и действующим обладателем награды лучшему футболисту сезона на планете. В прошлом сезоне на его счету 11 забитых голов и 15 результативных пасов в 34 матчах за парижан во всех соревнованиях.

Футбол Лионель Месси ФК Барселона
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