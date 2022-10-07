На Ларису Гузееву подали в суд за испорченные стены соседей

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Страховая компания подала в суд на российскую телеведущую и актрису Ларису Гузееву из-за испорченных стен в новой квартире соседей. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщила пресс-секретарь Мещанского суда Москвы Юлия Котомина.

Соседка телеведущей заметила на своих стенах трещины Позже она выяснила, что недавно знаменитость сделала у себя ремонт, а рабочие не рассчитали силы и повредили стены соседкой квартиры, которую недавно застраховали. Женщина обратилась в страховую компанию, которая написала заявление на Гузееву и потребовала возместить ущерб на сумму 100 938 рублей.

По словам Котоминой, в скором времени суд приступит к рассмотрению дела по существу, пишут «Известия».

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