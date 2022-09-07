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На Данилу Козловского подали в суд из-за крупного долга за квартиру в центре Москве

Лейла Алиева
Общество
На Данилу Козловского подали в суд из-за крупного долга за квартиру в центре Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российский актер Данила Козловский должен десятки миллионов рублей за его роскошную квартиру в Москве.

Несколько лет назад он вложился в апартаменты, которые находятся в центре столицы, недалеко от Чистопрудного бульвара. Новую жизнь в квартиру решила вдохнуть компания-застройщик. Так, на первом этаже обустроили просторное лобби с отделкой из мрамора, а во внутреннем дворе — декоративный дворик.

Уточняется, что актер подписал договор с агентством недвижимости о купле-продажи на апартаменты в светлых тонах с дубовыми полами, но вскоре компания обанкротилась. Позже новый конкурсный управляющий подал в суд на жильцов, включая и Козловского.

Знаменитость до сих пор не закрыла свой долг, а управляющий по сей день добивается, чтобы собственники расплатились по счетам за жилье, пишет StarHit.

В начале июня американский актер Джонни Депп выиграл первое дело о клевете против своей бывшей супруги Эмбер Херд. Так, Херд признана виновной в клевете на актера по всем трем пунктам. Суд обязал бывшую жену Деппа выплатить актеру компенсацию в размере десяти миллионов долларов и еще пяти миллионов в качестве штрафных санкций.

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