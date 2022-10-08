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Российский турист разбился на параплане в Турции

Лейла Алиева
Происшествия
Российский турист разбился на параплане в Турции
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Российский турист погиб после падения на скалистый участок с параплана в турецком курортном городе Мугла. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщает телеканал Habertürk.

Мужчину поднялся на 1200-метровую взлетно-посадочную полосу Бабадаг в районе Олюдениз, чтобы полетать на параплане. Однак после взлета он упал в скалистую местность.

— После получения уведомления в район были направлены поисково-спасательные группы жандармерии и Национальной медицинской спасательной службы. В ходе проверки было установлено, что он скончался на месте, — говорится в сообщении.

Тело туриста не могли вынести в связи с крутым и скалистым характером местности, после этого на место прибыл вертолет командования эскадрильи жандармерии Айдына и доставил его в государственную больницу Фетхие, передает РИА Новости.

В начале сентября пятеро из 12 членов туристического отряда погибли на вулкане Ключевская сопка на Камчатке. Группа начала восхождение на вулкан 2 сентября с высоты 3,3 тысячи метров.

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