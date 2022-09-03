Пятеро туристов погибли на камчатском вулкане

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Пятеро из 12 членов туристического отряда погибли на вулкане Ключевская Сопка на Камчатке. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, отряд состоял из жителей Алтайского, Приморского, Камчатского краев, а также Новосибирской и Владимирской областей и Москвы.

Девять туристов и два гида начали восхождение на вулкан 2 сентября с высоты 3,3 тысячи метров. Некоторое время спустя один из гидов связался со спасателями и сообщил, что на высоте 4,2 тысячи метров пятеро человек сорвались и погибли, второй гид сломал ногу, еще один турист находится без сознания.

Операция по эвакуации альпинистов уже началась, сообщили в правительстве региона. К месту происшествия вылетел вертолет Центра медицины катастроф. Спасатели прибудут на место трагедии 4 сентября.

23 сентября 2021 года на горе Эльбрус на высоте 5400 метров группа альпинистов из 19 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. Им на подмогу выдвинулись спасатели.

Четырнадцать альпинистов из группы удалось спасти, при этом жертвами трагедии стали пять человек. СК после этого возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».