Спасатели нашли четырех туристов из попросившей помощи на Эльбрусе группы

Фото: ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарской Республике

Сотрудники МЧС обнаружили четырех человек из туристической группы, запросившей помощь на горе Эльбрус. Один из них погиб. Об этом в четверг, 23 сентября, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

— По уточненной информации, на горе Эльбрус, на высоте 5400 метров группа альпинистов из 19 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. По предварительной информации, у одного человека из группы травма ноги, — сообщает ведомство в Instagram.

На данный момент спасатели обнаружили четырех человек, один из них без признаков жизни. Поиски продолжаются. В них задействованы более 20 спасателей и семи единиц техники.

17 сентября сообщалось еще об одном инциденте с группой. Девять участников Русского географического общества (РГО) пропали во время экспедиции под Томском. Коллектив перестал выходить на связь. Исследователи отправились в экспедицию по Томской области и Красноярскому краю по Тунгусской тропе.