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Девять участников РГО пропали во время экспедиции под Томском

Виктория Сикерина

Происшествия
Девять участников РГО пропали во время экспедиции под Томском
Фото: pixabay.com

Группа Русского географического общества (РГО) в составе девяти человек пропала во время экспедиции в Томской области. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщили местные представители РГО.

В ведомстве отметили, что коллектив перестал выходить на связь.

— Бросаем клич, начинаем поиски, — заявили в томском географическом обществе.

Группа отправилась в экспедицию по Томской области и Красноярскому краю по Тунгусской тропе. Их цель — понять причины переноса Кетского острога, откуда начиналось освоение сибирских земель.

В Министерстве чрезвычайных ситуаций (МЧС) добавили, что последний раз участников РГО видели 11 сентября в Красноярском крае в районе населенного пункта Майское Енисейского района. В тот же день туристы держали связь с близкими и представителями географического общества.

— Данная экспедиционная группа находилась на контроле ГУ МЧС России по Красноярскому краю с 6 по 11 сентября. Была зарегистрирована, и 10 сентября старший группы сообщил о завершении маршрута по территории Красноярского края и убытии в Томскую область, — цитирует ТАСС слова представителя РГО в Томске.

В четверг, 16 сентября, сотрудники спасательных бригад на Сахалине приступили к поискам двоих местных рыбаков, которые вышли на лодках в Охотское море и так и не вернулись.

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