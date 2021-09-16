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Спасатели начали искать двух пропавших на Сахалине рыбаков

Полина Долганова

Происшествия
Спасатели начали искать двух пропавших на Сахалине рыбаков
Сахалин, город Холмск / Фото: ru.wikipedia.org

Сотрудники спасательных бригад на Сахалине приступили к поискам двоих местных рыбаков, которые вышли на лодках в Охотское море и так и не вернулись. Об этом в четверг, 16 сентября, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Отмечается, что спасательная группа состоит из шести человек и двух единиц специальной техники.

Сотрудники бригады присоединятся к районной полиции, которая к настоящему моменту уже приступила к поиску пропавших мужчин.

По данным главка МЧС, в среду, 15 сентября, двое рыбаков вышли через Ныйский залив в Охотское море. Рыбаки передвигались на резиновых лодках и до настоящего времени больше ни разу не выходили на связь.

До этого, 12 сентября, сообщалось, что в Макаровском районе Сахалинской области объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за ливней, которые спровоцировали сход 20 селей. Однако послужила ли стихия причиной пропажи рыбаков, пока неизвестно.

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