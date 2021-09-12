В одном из районов Сахалина ввели режим ЧС из-за схода 20 селей

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В Макаровском районе Сахалинской области объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за ливней, которые спровоцировали сход 20 селей. Об этом сообщается в воскресенье, 12 сентября, на сайте правительства региона.

Отмечается, что наибольший удар стихия нанесла по Макаровскому, Поронайскому и Углегорскому районам. Ход восстановительных работ, ведущихся круглосуточно, держат на особом контроле областные власти.

— Наиболее сложная ситуация в Макаровском районе, куда накануне по поручению губернатора Валерия Лимаренко срочно выехала Наталия Куприна, региональный министр ЖКХ, — сказано в сообщении.

Специалисты работают на водохранилище, укрепляя плотину мешками с песком и откачивая воду несколькими помпами. В настоящее время чаша водохранилища почти осушена — откачка воды продолжалась всю ночь. Это позволит определить, насколько пострадали элементы плотины, и очистить ее, сообщает администрация региона.

Также на Сахалине приостановили железнодорожное сообщение из-за сошедших на пути селей. В районе перекрыли централизованное водоснабжение, жителей обеспечивают водой из автоцистерн.

В середине августа сирены оповещения включили в Геленджике из-за проливного дождя. Звук включенных сирен оповещает местных жителей о том, что они должны оперативно собрать все необходимые документы, выключить свет в своих домах и перебраться в безопасную местность.