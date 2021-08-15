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Сирены оповещения включили в Геленджике из-за проливного дождя

Полина Долганова

Происшествия
Сирены оповещения включили в Геленджике из-за проливного дождя
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Из-за сильнейшего ливня в Геленджике включили систему оповещения с помощью сирен. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

Звук включенных сирен оповещает местных жителей о том, что они должны оперативно собрать все необходимые документы, выключить свет в своих домах и перебраться в безопасную местность, передает телеканал 360.

В пятницу, 13 августа, в Керчи началась эвакуация жителей из подтопленных из-за дождей районов в пункт временного размещения. Для борьбы с последствиями стихии направили группировку сил и средств из 1034 человек, 292 единиц техники, 17 плавсредств и 48 мотопомп. Аварийно-восстановительные работы, как уточнили в МЧС, ведутся в круглосуточном режиме.

В тот же день из-за ожидаемого выпадения большого количества осадков в Анапе ввели режим ЧС. В ликвидации существующих последствий стихии задействованы около 100 человек. Во второй половине дня в городе возможно выпадение до 50 миллиметров осадков.

До этого, 12 августа, синоптик предупредил, что на Крым и Краснодарский край надвигается «библейский потоп». На западе Краснодарского края ожидается 186 миллиметров осадков за сутки — это 370 процентов от нормы августа. В Керчи выпадет 151 миллиметр осадков при месячной норме 44 миллиметра.

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