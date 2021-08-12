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Синоптик предупредил о наступлении «библейского потопа» на юг России

Иван Юминов

Общество
Синоптик предупредил о наступлении «библейского потопа» на юг России
Фото: Пресс-служба правительства Республики Крым

В Крыму и Краснодарском крае ожидается рекордное количество осадков. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 12 августа.

— Библейский потоп надвигается на восток Крыма и Тамань! — рассказал синоптик.

На западе Краснодарского края, по словам Тишковца, ожидается 186 миллиметров осадков за сутки — это 370 процентов от нормы августа. В Керчи выпадет 151 миллиметр осадков при месячной норме в 44 миллиметра.

Это в 1,7 раза больше, чем во время потопа 17 июня, подчеркнул метеоролог. Количество ожидаемых осадков побьет рекорды, отметил Тишковец на странице в Instagram.

12 августа МЧС сообщило о локальных подтоплениях на востоке Крыма из-за сильных дождей. Отмечается, что ливень прошел в Симферопольском районе вечером 11 августа.

В результате стихии местные водоемы были переполнены, между селами Краснолесье и Доброе сошла вода. Несколько домов и придворовых территорий оказались подтоплены. Вода также залила участок автодороги Симферополь — Ялта. Шесть местных жителей были эвакуированы.

На место происшествия выдвинулась оперативная группа. Точное количество подтопленных зданий в настоящее время уточняется. Также на полуострове объявили штормовое предупреждение.

В июне из-за сильных ливней были подтоплены Ялта, Керчь и другие районы на востоке Крыма. В Ялте пострадали 58 человек, один житель погиб и один числится пропавшим без вести. Подтвержденный размер ущерба от сильных ливней в Крыму составил 4,6 миллиарда рублей.

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