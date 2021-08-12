Сильные дожди привели к новым подтоплениям в Крыму

Фото: Пресс-служба правительства Республики Крым

Сильные дожди привели к локальным подтоплениям в селе Красногорка Ленинского района в восточной части Крыма. Об этом в четверг, 12 августа, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Отмечается, что ливень прошел в Симферопольском районе вечером 11 августа. В результате стихии местные водоемы были переполнены, между селами Краснолесье и Доброе сошла вода. Несколько домов и придворовых территорий оказались подтоплены. Вода также залила участок автодороги Симферополь — Ялта. Шесть местных жителей были эвакуированы.

На место происшествия выдвинулась оперативная группа. Точное количество подтопленных зданий в настоящее время уточняется. 12 августа на полуострове объявили штормовое предупреждение. Крупные дожди, град и ветер с порывами до 20–25 метров в секунду все еще ожидаются, передает РИА Новости.

В июне из-за сильных ливней были подтоплены Ялта, Керчь и другие районы на востоке Крыма. В Ялте пострадали 58 человек, один житель погиб и один числится пропавшим без вести. Подтвержденный размер ущерба от сильных ливней в Крыму составил 4,6 миллиарда рублей.