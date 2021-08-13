Жителей Керчи начали эвакуировать из подтопленных районов

Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым

Началась эвакуация жителей Керчи из подтопленных из-за дождей районов в пункт временного размещения. Об этом сообщили в администрации города во вторник, 13 августа.

— В Керчи из зоны подтопления на Вокзальном шоссе эвакуировано десять человек, в том числе четыре ребенка, — говорится в сообщении на сайте администрации.

Для борьбы с последствиями стихии направили группировку сил и средств из 1034 человек, 292 единиц техники, 17 плавсредств и 48 мотопомп. Аварийно-восстановительные работы, как уточнили в МЧС, ведутся в круглосуточном режиме.

В Керчи людей готовятся принять 26 пунктов временного размещения вместимостью 8140 человек. Для мониторинга гидрометеорологической обстановки и контроля ситуации выставлены 20 временных постов, отмечается на сайте МЧС.

13 августа из-за ожидаемого выпадения большого количества осадков в Анапе ввели режим ЧС. В ликвидации существующих последствий стихии задействованы около 100 человек. Во второй половине дня в городе возможно выпадение до 50 миллиметров осадков.

12 августа синоптик предупредил, что на Крым и Краснодарский край надвигается «библейский потоп». На западе Краснодарского края ожидается 186 миллиметров осадков за сутки — это 370 процентов от нормы августа. В Керчи выпадет 151 миллиметр осадков при месячной норме 44 миллиметра.

В тот же день МЧС сообщило о локальных подтоплениях на востоке Крыма из-за сильных дождей. Отмечается, что ливень прошел в Симферопольском районе вечером 11 августа.

В результате стихии местные водоемы были переполнены, между селами Краснолесье и Доброе сошла вода. Несколько домов и придворовых территорий оказались подтоплены. Вода также залила участок автодороги Симферополь — Ялта. Шесть местных жителей были эвакуированы.