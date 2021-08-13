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Режим ЧС ввели в Анапе из-за ожидаемых ливней

Иван Юминов

Общество
Режим ЧС ввели в Анапе из-за ожидаемых ливней
Фото: Instagram / admanapa

Из-за ожидаемого в ближайшие сутки выпадения большого числа осадков в Анапе ввели режим ЧС. Об этом сообщили в администрации муниципалитета в пятницу, 13 августа.

— В Анапе введен режим ЧС. Это решение в связи с возможным ухудшением погодных условий принято сегодня на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое провел мэр Анапы Василий Швец, — говорится в сообщении.

В ликвидации существующих последствий стихий задействованы около 100 человек. Во второй половине дня в городе возможно выпадение до 50 миллиметров осадков. Швец поручил предусмотреть дополнительные временные пункты в Витязево, Сукко и в районе Виноградного на случай необходимости эвакуации людей, отмечается на сайте администрации города.

12 августа синоптик предупредил, что на Крым и Краснодарский край надвигается «библейский потоп». На западе Краснодарского края ожидается 186 миллиметров осадков за сутки — это 370 процентов от нормы августа. В Керчи выпадет 151 миллиметр осадков при месячной норме в 44 миллиметра.

В тот же день МЧС сообщило о локальных подтоплениях на востоке Крыма из-за сильных дождей. Отмечается, что ливень прошел в Симферопольском районе вечером 11 августа.

В результате стихии местные водоемы были переполнены, между селами Краснолесье и Доброе сошла вода. Несколько домов и придворовых территорий оказались подтоплены. Вода также залила участок автодороги Симферополь — Ялта. Шесть местных жителей были эвакуированы.

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