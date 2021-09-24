Четырнадцать альпинистов спасли на Эльбрусе

Фото: ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарской Республике

Четырнадцать альпинистов из группы, которая потерпела бедствие при восхождении на Эльбрус, спасли. Об этом сообщил в пятницу, 24 сентября, начальник главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии Михаил Надежин.

— Из 19 человек мы гарантировано знаем, что 14 человек живые, сейчас спасатели их спускают. Еще два человека — знаем, где находятся, знаем, что живые, сейчас к ним пробиваются спасатели, — сказал он, передает ТАСС.

Эльбрус.mp4 / Видео: Telegram-канал ТАСС

Число погибших альпинистов на Эльбрусе увеличилось до трех человек.

На горе Эльбрус, на высоте 5400 метров группа альпинистов из 19 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. По предварительной информации, у одного человека из группы травма ноги. Сообщалось, что спасатели обнаружили четырех человек, один из них без признаков жизни. Поиски продолжаются. В них задействованы более 20 спасателей и семи единиц техники.