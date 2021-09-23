Число погибших альпинистов на Эльбрусе увеличилось до трех человек

Фото: youtube.com

Число погибших альпинистов из группы, которая запросила вечером в четверг, 23 сентября, помощь с Эльбруса, возросло до трех человек. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

— Троих из группы, пропавшей на Эльбрусе, нашли, они погибли, — сказал собеседник корреспонденту ТАСС.

Уточняется, что в группу из 19 альпинистов на Эльбрусе входят люди старше 30 лет, они приехали на восхождение из одиннадцати регионов. Все альпинисты являются любителями, включая гида, заявил источник.

На горе Эльбрус, на высоте 5400 метров группа альпинистов из 19 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. По предварительной информации, у одного человека из группы травма ноги.

Сообщалось, что спасатели обнаружили четырех человек, один из них без признаков жизни. Поиски продолжаются. В них задействованы более 20 спасателей и семи единиц техники.

В МЧС сообщили, что сопровождавший альпинистов на Эльбрусе гид бросил группу. Он привел людей на гору, бросил их и ушел вниз.