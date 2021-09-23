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В МЧС сообщили, что сопровождавший альпинистов на Эльбрусе гид бросил группу

Юлия Курганова

Происшествия
В МЧС сообщили, что сопровождавший альпинистов на Эльбрусе гид бросил группу
Фото: ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарской Республике

Гид, который сопровождал терпящих бедствие на Эльбрусе альпинистов, бросил группу. Об этом в четверг, 23 сентября, сообщили в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС РФ.

— Гид, который привел людей на гору, бросил их и ушел вниз, мы его встретили по дороге. Ниже нас наблюдаем два огонька, надеюсь, спасем и их, в настоящее время троих спустили, — рассказал представитель спасотряда, передает ТАСС.

На горе Эльбрус, на высоте 5400 метров группа альпинистов из 19 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. По предварительной информации, у одного человека из группы травма ноги.

На данный момент спасатели обнаружили четырех человек, один из них без признаков жизни. Поиски продолжаются. В них задействованы более 20 спасателей и семи единиц техники.

17 сентября сообщалось еще об одном инциденте с группой. Девять участников Русского географического общества (РГО) пропали во время экспедиции под Томском. Коллектив перестал выходить на связь. Исследователи отправились в экспедицию по Томской области и Красноярскому краю по Тунгусской тропе.

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