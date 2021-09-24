Уголовное дело возбуждено по факту гибели 5 человек при восхождении на Эльбрус

Фото: ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарской Республике

По факту гибели пяти человек при восхождении на Эльбрус возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Об этом сообщили в пятницу, 24 сентября, в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц», — сказано в сообщении ведомства.

В ведомстве добавили, что в настоящее время следователи проводят осмотр тел и допрашивают свидетелей, чтобы установить все обстоятельства и причины происшествия.

Ранее турфирма опровергла информацию о том, что гид бросил альпинистов на Эльбрусе. В компании заявили, что лидер группы спускал девушку. В этот момент разразился небывалый шторм и сильно упала видимость.

— Через час после спуска на седловине участница умерла на руках у Игоря, — говорится в заявлении компании.

В турфирме подчеркнули, что руководитель до 15:00 ждал группу и предпринимал попытки связаться со спасателями.

В четверг, 23 сентября, на горе Эльбрус на высоте 5400 метров группа альпинистов из 19 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. Им на подмогу выдвинулись спасатели. Четырнадцать альпинистов из группы удалось спасти. Ночью 24 сентября поступила информация, что жертвами трагедии стали пять человек.

В результате случившегося Следственный комитет в Кабардино-Балкарии организовал доследственную проверку.