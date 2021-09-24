Турфирма опровергла информацию, что гид бросил альпинистов на Эльбрусе

Фото: ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарской Республике

Туристическая фирма, которая организовала восхождение группы на Эльбрус, в результате которого погибли пять альпинистов, опровергла новость о том, что гид группы бросил людей на склоне.

— Игорь Даньков (лидер группы — прим. «ВМ») стал спускать девушку. Через 10–15 минут резко упало давление, ветер стал дуть снизу вверх, и разразился небывалый шторм, видимость из-за плотного снега была не более полуметра. Через час после спуска на седловине участница умерла на руках у Игоря, — говорится в заявлении компании.

В сообщении также уточняется, что руководитель до 15:00 ждал группу и предпринимал попытки связаться со спасателями, а позже принял решение совершить самостоятельный спуск. Кроме того, согласно заявлению фирмы, гид был первым, кто сообщил координатору о случившемся.

Представители компании также сообщили, что один из участников оставшейся группы сломал ногу во время спуска, из-за чего движение альпинистов замедлилось. Из-за переохлаждения на пути к базовому лагерю погибли еще два человека.

— Во время спуска два участника потеряли сознание и были транспортированы до станции Гарабаши, где и скончались, не приходя в сознание, — цитирует заявление организации РИА Новости.

В четверг, 23 сентября, на горе Эльбрус на высоте 5400 метров группа альпинистов из 19 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. Им на подмогу выдвинулись спасатели. Четырнадцать альпинистов из группы удалось спасти. Ночью 24 сентября поступила информация, что жертвами трагедии стали пять человек.

В результате случившегося Следственный комитет в Кабардино-Балкарии организовал доследственную проверку.