СК начал проверку после гибели трех человек на Эльбрусе

Фото: СК РФ

Следственный комитет в Кабардино-Балкарии организовал доследственную проверку по факту гибели трех альпинистов на Эльбрусе. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщается на сайте регионального СУ СК России.

— Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике инициировано проведение доследственной проверки по факту гибели участников восхождения на Эльбрус, — сказано в сообщении.

В МЧС сообщили, что сопровождавший альпинистов на Эльбрусе гид бросил группу. Он привел людей на гору, бросил их и ушел вниз.

Эльбрус.mp4 / Видео: Telegram-канал ТАСС

В четверг, 23 сентября, на горе Эльбрус, на высоте 5400 метров группа альпинистов из 19 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. По предварительной информации, у одного человека из группы травма ноги. Сообщалось, что спасатели обнаружили четырех человек, один из них без признаков жизни. Поиски продолжаются. В них задействованы более 20 спасателей и семи единиц техники.