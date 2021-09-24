Число погибших на Эльбрусе альпинистов увеличилось до пяти человек

Фото: ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарской Республике

Число погибших альпинистов на Эльбрусе выросло до пяти человек, спасли четырнадцать. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщило МЧС РФ Кабардино-Балкарии.

— В ходе поисково-спасательной операции группы альпинистов на горе Эльбрус удалось спасти 14 человек, их эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали врачам. К сожалению, пять человек погибли, — рассказали в ведомстве.

Спасательная операция МЧС завершена, к работам были привлечены 69 человек и 16 единиц техники. Спасатели работали в сложнейших условиях при видимости не более метра, порывах ветра 40-70 метров в секунду, сильных осадках и температуре до 20 градусов мороза. Поиски велись на высоте с 5000 метров и выше в районе нахождения группы, передает РИА Новости.

Эльбрус Спасение (online-video-cutter.com).mp4 / Видео: МЧС Кабардино-Балкарии

На горе Эльбрус, на высоте 5400 метров группа альпинистов из 19 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. По предварительной информации, у одного человека из группы травма ноги. Сообщалось, что спасатели обнаружили четырех человек, один из них без признаков жизни. Поиски продолжаются. В них задействованы более 20 спасателей и семи единиц техники.

Четырнадцать альпинистов нашли живыми, еще двое, предварительно, живы, к ним направились спасатели. Три человека погибли. СК начал проверку после гибели трех человек на Эльбрусе.