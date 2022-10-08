«Деланое лицемерие»: Бикбаев объяснил свой уход из шоу-бизнеса

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Экс-солист группы «БиС» Дмитрий Бикбаев рассказал, почему решил уйти из шоу-бизнеса.

— Мне здесь все не нравится, и я не нравлюсь шоу-бизнесу. Я ему никогда тоже не нравился. То есть я не умею делано улыбаться, я не умею дружить с кем надо. А в шоу-бизнесе это главное. И вот это все деланое лицемерие, все ненастоящее. Фейковое, — пояснил он.

Какое-то время музыкант был в шоу-бизнесе вынужденно, пока не проник в продюсерский центр и не выкрал свой контракт. По мнению Бикбаева, пока группа могла приносить доход, продюсер Константин Меладзе плотно занимался ею, однако уже тогда он понимал, что скоро все закончится.

Более того, после «Фабрики звезд» музыканты расслабились и были уверены — клипы, новые песни и прочее подадут им на тарелочке.

— Костя Меладзе не мог этого всего дать. Он никогда этого никому не давал, кроме брата. Ну, и кроме Веры Брежневой, разумеется. Поэтому там без вариантов на самом деле было, — рассказал Бикбаев в интервью Пятому каналу.

До этого продюсер Иосиф Пригожин заявил, что певца Валерия Меладзе, а также других представителей шоу-бизнеса, которые вернулись в Россию после отъезда на фоне спецоперации на Украине, не нужно прогонять из страны.