«Не надо прогонять»: Пригожин прокомментировал возвращение Меладзе в Россию

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Певца Валерия Меладзе, а также других представителей шоу-бизнеса, которые вернулись в Россию после отъезда на фоне спецоперации на Украине, не нужно прогонять из страны. Такое мнение высказал продюсер Иосиф Пригожин.

— Прошло не так много времени. И мы с вами видим, что даже те, кто был на другой стороне баррикад, сегодня поняли, что им надо вернуться домой. Не надо их прогонять, не нужно их осуждать. Дайте им возможность приехать и снова встать на сторону добра, а не врага, — приводит слова Пригожина Пятый канал.

До этого стало известно, что на прошедшей неделе в Россию вернулись отечественные знаменитости Алла Пугачева и Валерий Меладзе. Их приезд прокомментировал певец и лидер рок-коллектива «7Б» Иван Демьян. По его словам, подобные Меладзе и Пугачевой артисты не понимали, что происходило еще восемь лет назад, и поэтому молчали и боялись, посчитали, что из-за позиции будет невозможно куда-то выехать из страны.

Лидер рок-группы вместе с тем призвал вернувшихся музыкантов и актеров отыскать способ, чтобы публично извиниться перед народом за свое бегство.