Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Не надо прогонять»: Пригожин прокомментировал возвращение Меладзе в Россию

Анастасия Колоскова
Общество
«Не надо прогонять»: Пригожин прокомментировал возвращение Меладзе в Россию
Фото: YouTube / Осторожно: Собчак

Певца Валерия Меладзе, а также других представителей шоу-бизнеса, которые вернулись в Россию после отъезда на фоне спецоперации на Украине, не нужно прогонять из страны. Такое мнение высказал продюсер Иосиф Пригожин.

— Прошло не так много времени. И мы с вами видим, что даже те, кто был на другой стороне баррикад, сегодня поняли, что им надо вернуться домой. Не надо их прогонять, не нужно их осуждать. Дайте им возможность приехать и снова встать на сторону добра, а не врага, — приводит слова Пригожина Пятый канал.

До этого стало известно, что на прошедшей неделе в Россию вернулись отечественные знаменитости Алла Пугачева и Валерий Меладзе. Их приезд прокомментировал певец и лидер рок-коллектива «7Б» Иван Демьян. По его словам, подобные Меладзе и Пугачевой артисты не понимали, что происходило еще восемь лет назад, и поэтому молчали и боялись, посчитали, что из-за позиции будет невозможно куда-то выехать из страны.

Лидер рок-группы вместе с тем призвал вернувшихся музыкантов и актеров отыскать способ, чтобы публично извиниться перед народом за свое бегство.

Знаменитости Валерий Меладзе Иосиф Пригожин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Валерий Грибакин
Валерий Грибакин

Учебный год будет безопасным

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто виноват?

Алексей Нагорный
Алексей Нагорный

Соколиная Гора преобразилась

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Все мнения
О проекте