Лидер группы «7Б» призвал Пугачеву и Меладзе извиниться перед россиянами

KOZ_5819_1.jpg / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

На прошедшей неделе в Россию вернулись отечественные знаменитости Алла Пугачева и Валерий Меладзе. Певец и лидер рок-коллектива «7Б» Иван Демьян порассуждал о подобном поведении российских «возвращенцев».

Многие из артистов перебрались за границу в конце февраля - начале марта нынешнего года. Музыкант заметил, что сбежавшие коллеги жили и творили в России, а затем в трудную минуту решили все же оставить родину и народ, пишут журналисты телеканала 360.

По его словам, подобные Меладзе и Пугачевой артисты, не понимали, что происходило еще восемь лет назад, и поэтому молчали и боялись, посчитали, что из-за позиции будет невозможно куда-то выехать из страны.

— А сейчас у многих происходит осознание: что-то я забредил. Хорошо, что люди признают эту ошибку, видят, что натворили, — отметил Иван Демьян.

Лидер рок-группы вместе с тем призвал вернувшихся музыкантов и актеров отыскать способ, чтобы публично извиниться перед народом за свое бегство.

В минувшую субботу, 27 августа, Алла Пугачева заявила, что займется «наведением порядка в головах» после возвращения в Москву.