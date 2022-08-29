Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Лидер группы «7Б» призвал Пугачеву и Меладзе извиниться перед россиянами

Егор Провоторов
Общество
Лидер группы «7Б» призвал Пугачеву и Меладзе извиниться перед россиянами
KOZ_5819_1.jpg / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

На прошедшей неделе в Россию вернулись отечественные знаменитости Алла Пугачева и Валерий Меладзе. Певец и лидер рок-коллектива «7Б» Иван Демьян порассуждал о подобном поведении российских «возвращенцев».

Многие из артистов перебрались за границу в конце февраля - начале марта нынешнего года. Музыкант заметил, что сбежавшие коллеги жили и творили в России, а затем в трудную минуту решили все же оставить родину и народ, пишут журналисты телеканала 360.

По его словам, подобные Меладзе и Пугачевой артисты, не понимали, что происходило еще восемь лет назад, и поэтому молчали и боялись, посчитали, что из-за позиции будет невозможно куда-то выехать из страны.

— А сейчас у многих происходит осознание: что-то я забредил. Хорошо, что люди признают эту ошибку, видят, что натворили, — отметил Иван Демьян.

Лидер рок-группы вместе с тем призвал вернувшихся музыкантов и актеров отыскать способ, чтобы публично извиниться перед народом за свое бегство.

В минувшую субботу, 27 августа, Алла Пугачева заявила, что займется «наведением порядка в головах» после возвращения в Москву.

Валерий Меладзе Извинения Алла Пугачева Рок-музыка
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гаджеты украли лето, и не только…

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Преодолеть километры дорог

Все мнения
О проекте