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Женщина зарезала сожителя в Улан-Удэ за попытку ее избить

Лейла Алиева
Происшествия
Женщина зарезала сожителя в Улан-Удэ за попытку ее избить
Фото: depositphotos

Женщина убила своего сожителя, который попытался ее избить. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Республике Бурятия в пятницу, 7 октября.

По данным ведомства, во время застолья между парой завязалась ссора, после чего мужчина несколько раз ударил 46-летнюю сожительницу по лицу. Тогда женщина взяла нож и несколько раз ударила обидчика в спину. В результате чего он скончался на месте. Трагедия произошла в городе Улан-Удэ.

В настоящее время женщину арестовали, ей предъявлено обвинение.

— По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы, — говорится в сообщении.

Похожий инцидент произошел 4 октября на юго-востоке Москвы. В результате конфликта женщина ударила сожителя ножом в грудь и живот. После этого она вызвала скорую помощь, но открыла врачам дверь лишь спустя некоторое время.

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