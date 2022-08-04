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Женщина зарезала сожителя на юго-востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Женщина зарезала сожителя на юго-востоке Москвы
Фото: shutterstock
Россия, Москва, улица Хлобыстова Карта всех событий

В Москве задержали 37-летнюю женщину, которая убила сожителя ножом. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета РФ в четверг, 4 августа.

По версии следствия, подозреваемая 1 августа поссорилась с сожителем в квартире жилого дома на улице Хлобыстова. В результате конфликта гражданка несколько раз ударила мужчину 1978 года рождения ножом в грудь и живот. После этого она сама вызвала скорую помощь, но открыла врачам дверь лишь спустя некоторое время. В СК полагают, что подозреваемая пыталась скрыть следы преступления.

Мужчина скончался от полученных ранений в карете скорой помощи.

В квартире провели обыск и обнаружили женскую одежду со следами крови, а также орудие убийства. Специалисты просмотрели записи с видеокамер. Все собранные доказательства, а также показания свидетелей говорят о причастности обвиняемой к преступлению.

Женщину заключили под стражу. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье 111 Уголовного кодекса РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Подозреваемой грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

В Новосибирской области полиция задержала женщину, которая нанесла 14 ударов шилом в грудь дочери соперницы, к которой ушел возлюбленный злоумышленницы.

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