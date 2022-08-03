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Женщина напала с шилом на дочь своей соперницы в Новосибирской области

Юлия Курганова
Происшествия
Женщина напала с шилом на дочь своей соперницы в Новосибирской области
Фото: depositphotos

Женщина в Новосибирской области нанесла 14 ударов шилом 15-летней дочери своей соперницы. Против нападавшей возбуждено уголовное дело, ее отправили под стражу. Об этом сообщается во вторник, 2 августа, на сайте СУ СК России по региону.

29 июля в селе Кульча местная жительница напала на девочку, к матери которой ушел ее бывший сожитель. Выяснять отношения 38-летняя женщина пошла пьяной и 14 раз ударила ребенка шилом в грудь. Потерпевшую доставили в отделение травматологии. Нападавшая женщина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое было совершено с применением оружия. Заведено уголовное дело и назначены судебные экспертизы.

У задержанной сельчанки четверо детей, троих из них она родила от ушедшего от нее мужчины.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об убийстве девушки-врача в Оренбурге. Участковый терапевт во вторник, 2 августа, августа, прибыла на служебной машине на вызов на улицу Волгоградскую, но, зайдя в подъезд, перестала выходить на связь. Позднее ее нашли мертвой в подъезде. По словам очевидцев, медика ударил ножом неизвестный.

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