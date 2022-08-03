Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве девушки-врача на вызове в Оренбурге

Фото: СК РФ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об убийстве девушки-врача в Оренбурге. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ.

Участковый терапевт во вторник, 2 августа, августа, прибыла на служебной машине на вызов на улицу Волгоградскую, но, зайдя в подъезд, перестала выходить на связь. Позднее ее нашли мертвой в подъезде. По словам очевидцев, медика ударил ножом неизвестный.

На место происшествия вызвали скорую помощь, но помочь врачу уже не смогли.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемого в совершении данного преступления пока не задержали.

Бастрыкин заинтересовался этим резонансным преступлением. Ход расследования он поставил на контроль в центральном аппарате СК России.

У погибшей девушки-врача, по данным региональных СМИ, остался супруг, детей у пары не было.

2 августа сообщалось, что Щербинский районный суд отправил в СИЗО 49-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве супруги в ТиНАО. Сам инцидент произошел 30 июля. Обвиняемый нанес несколько ударов стулом по голове, что привело к смерти женщины.