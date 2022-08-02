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Мужчина убил жену стулом в Новой Москве

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина убил жену стулом в Новой Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Мужчина в Новой Москве убил супругу стулом, после чего выбросил тело из окна для имитации самоубийства. Об этом сообщила старший помощник руководителя главного управления Следственного комитета РФ Юлия Иванова во вторник, 2 августа.

Как сообщается, обвиняемый нанес несколько ударов стулом по голове, что привело к смерти женщины. Дабы скрыть преступление, мужчина сбросил тело пострадавшей из окна пятого этажа. После задержания на допросе фигурант признал свою вину и рассказал следователям, что события стали результатом бытовой ссоры.

В отношении 49-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ «Убийство».

— В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед Щербинским судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения, связанной с лишением свободы, — сообщила Иванова.

В подмосковном поселке Румянцево Истринского района 12 июля задержали местного жителя, убившего жену в результате ссоры в состоянии алкогольного опьянения.

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