Житель Подмосковья убил жену и сдался полиции

Фото: СК РФ

Задержан мужчина, убивший свою супругу в подмосковном поселке Румянцево. Об этом во вторник, 12 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

— Следователем следственного отдела по городу Истра ГСУ СК России по Московской области задержан 47-летний местный житель, подозреваемый в убийстве своей 45-летней супруги (ч. 1 ст. 105 УК РФ), — рассказала Врадий.

По ее словам, инцидент произошел в воскресенье,10 июля, в поселке Румянцево городского округа Истра. Между супругами, которые находились в квартире в состоянии алкогольного опьянения, развязалась ссора. В ходе конфликта мужчина схватился за нож и несколько раз ударил им жену. В результате женщина скончалась на месте происшествия.

После этого мужчина сам сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.

Следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления.

Накануне под стражу заключили мужчину, расчленившего своего знакомого в подмосковном Лыткарине в ноябре прошлого года.