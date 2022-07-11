Полиция арестовала расчленившего своего друга мужчину

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Россия, Московская область, Лыткарино Карта всех событий

В Лыткарино задержали местного жителя, его обвиняют в убийстве своего знакомого в ноябре 2021 года. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщил старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Он рассказал, что убийство произошло с 17 на 18 ноября в квартире в Лыткарино. Подозреваемый 29-и лет его друг 26-и лет выпивали вместе. Позже между ними вспыхнула ссора. Арестованный мужчина воткнул нож в шею знакомому, отчего тот умер на месте.

После этого убийца расчленил труп и покинул квартиру. Он уехал в городской округ Шатура. Части тела убитого позже обнаружили в городе Рошаль.

На убийцу вышли после обращения матери убитого в полицию. Она насторожилась, когда сын перестал выходить на связь. Женщина знала, где находился ее сын в последний раз. Она сразу сообщила об этом.

Полиция возбудила уголовное дело по первой части 105 статьи уголовного кодекса России.

Недавно атаман казачьего братства случайно убил товарища саблей. Мужчина отрабатывал казачью рубку шашкой и не заметил, что его друг приближается сзади.