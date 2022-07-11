Атаман казачьего братства случайно зарубил товарища саблей в Истре

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, район Северный, посёлок Северный Карта всех событий

Атамана зарубили саблей во время боя в Истре. Об этом в понедельник, 11 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, 57-летний местный житель Сергей К. вместе с другом отрабатывали приемы боя на саблях. В какой-то момент его друг слишком сильно замахнулся саблей и нанес смертельный удар. Сергей, который был атаманом Великого братства казачьих войск Руси и зарубежья, скончался на месте.

Позже старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий заявила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По ее словам, трагедия произошла накануне, 10 июля, при проведении тренировки по казачьей спортивной рубке в поселке Северный.

— Обвиняемый, производя рубку полимерной бутылки, установленной на деревянной стройке, не заметил приближающегося сзади мужчину и нанес ему казачьей шашкой удар в область груди. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия, — рассказывает Врадий.

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Врадий также уточнила, что следователи уже предъявили обвинение 64-летнему местному жителю. В ходе допроса он полностью признал вину и сообщил об обстоятельствах совершенного преступления.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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