Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Появились кадры с места убийства сотрудницы микрофинансовой организации в Москве

Антон Махов
Происшествия
Появились кадры с места убийства сотрудницы микрофинансовой организации в Москве
Фото: Прокуратура Москвы
Россия, Москва, Кожевническая улица Карта всех событий

Появились кадры с места убийства сотрудницы микрокредитной организации в центре Москвы. Видео опубликовали в Telegram-канале столичной прокуратуры.

По предварительным данным, убийство произошло накануне вечером на Кожевнической улице. Тело 51-летней женщины с огнестрельным ранением обнаружили в офисе компании «Viva деньги».

Видео: Telegram\Прокуратура Москвы

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». Ход расследования контролируется прокуратурой Москвы.

Также на месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета России.

Недавно в Подмосковье совершили жестокое убийство. Мать обнаружила свою 18-летнюю дочь с множеством ножевых ранений. Последний раз живой ее видели в компании бывшего парня.

Убитая лежала на полу ванной в неестественной позе. Руки девушки с глубокими порезами были болезненно согнуты.

Следственный комитет Прокуратура Центральный административный округ (ЦАО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Смотреть вслед с восхищением

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погоня за вечной весной

Светлана Немоляева
Светлана Немоляева

Мракобесие долгим не бывает

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Настало время отучать молодежь от пацифизма

Никита Миронов
Никита Миронов

Нужны профессионалы, а не пушечное мясо

Валентин Звегинцев
Валентин Звегинцев

Хорош борщом мериться

Все мнения
О проекте