Появились кадры с места убийства сотрудницы микрофинансовой организации в Москве

Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, Кожевническая улица Карта всех событий

Появились кадры с места убийства сотрудницы микрокредитной организации в центре Москвы. Видео опубликовали в Telegram-канале столичной прокуратуры.

По предварительным данным, убийство произошло накануне вечером на Кожевнической улице. Тело 51-летней женщины с огнестрельным ранением обнаружили в офисе компании «Viva деньги».

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По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». Ход расследования контролируется прокуратурой Москвы.

Также на месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета России.

Недавно в Подмосковье совершили жестокое убийство. Мать обнаружила свою 18-летнюю дочь с множеством ножевых ранений. Последний раз живой ее видели в компании бывшего парня.

Убитая лежала на полу ванной в неестественной позе. Руки девушки с глубокими порезами были болезненно согнуты.