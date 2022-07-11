Появились кадры с места убийства сотрудницы микрофинансовой организации в Москве
Появились кадры с места убийства сотрудницы микрокредитной организации в центре Москвы. Видео опубликовали в Telegram-канале столичной прокуратуры.
По предварительным данным, убийство произошло накануне вечером на Кожевнической улице. Тело 51-летней женщины с огнестрельным ранением обнаружили в офисе компании «Viva деньги».
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». Ход расследования контролируется прокуратурой Москвы.
Также на месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета России.
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Убитая лежала на полу ванной в неестественной позе. Руки девушки с глубокими порезами были болезненно согнуты.