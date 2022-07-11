Сотрудницу коммерческой организации застрелили на юге Москвы

Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, Кожевническая улица Карта всех событий

Сотрудницу финансовой компании убили выстрелом в лицо в столичном офисе. Об этом в понедельник, 11 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, тело женщины с огнестрельным ранением нашли в помещении коммерческой организации на Кожевнической улице. По предварительным данным, убийство совершили накануне вечером.

Фото: ГСУ СК России по Москве

— Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также задержание лица, причастного к его совершению, — заключила Иванова.

5 июля под Нижним Новгородом убили беременную девушку. Ей был 21 год. В содеянном сознался бывший возлюбленный.