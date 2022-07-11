Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сотрудницу коммерческой организации застрелили на юге Москвы

Антон Махов
Происшествия
Сотрудницу коммерческой организации застрелили на юге Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
Россия, Москва, Кожевническая улица Карта всех событий

Сотрудницу финансовой компании убили выстрелом в лицо в столичном офисе. Об этом в понедельник, 11 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, тело женщины с огнестрельным ранением нашли в помещении коммерческой организации на Кожевнической улице. По предварительным данным, убийство совершили накануне вечером.

Сотрудницу коммерческой организации застрелили на юге Москвы Фото: ГСУ СК России по Москве

— Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также задержание лица, причастного к его совершению, — заключила Иванова.

5 июля под Нижним Новгородом убили беременную девушку. Ей был 21 год. В содеянном сознался бывший возлюбленный.

Происшествия Следственный комитет Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Смотреть вслед с восхищением

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погоня за вечной весной

Светлана Немоляева
Светлана Немоляева

Мракобесие долгим не бывает

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Настало время отучать молодежь от пацифизма

Никита Миронов
Никита Миронов

Нужны профессионалы, а не пушечное мясо

Валентин Звегинцев
Валентин Звегинцев

Хорош борщом мериться

Все мнения
О проекте