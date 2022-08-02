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Суд отправил в СИЗО убившего жену стулом москвича

Евгений Белоусов
Происшествия
Суд отправил в СИЗО убившего жену стулом москвича
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Щербинка Карта всех событий

Щербинский районный суд отправил в СИЗО 49-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве супруги в ТиНАО. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова во вторник, 2 августа.

— В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед Щербинским судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения, связанной с лишением свободы. Расследование по уголовному делу продолжается, — сказала правоохранитель.

Сам инцидент произошел 30 июля. Обвиняемый нанес несколько ударов стулом по голове, что привело к смерти женщины.

Дабы скрыть преступление, мужчина сбросил тело пострадавшей из окна пятого этажа. После задержания на допросе фигурант признал свою вину и рассказал следователям, что события стали результатом бытовой ссоры.

2 августа сообщалось, что мужчина нанес травмы, несовместимые с жизнью, своей матери при помощи табуретки в квартире на Бескудниковском бульваре.

По данным следствия, 46-летний уроженец Москвы регулярно избивал родительницу в состоянии алкогольного опьянения из-за личной неприязни. Серию ударов табуреткой, которая привела к гибели женщины, злоумышленник нанес 28 июля.

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