Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвич убил собственную мать табуреткой

Степан Жирнов
Происшествия
Москвич убил собственную мать табуреткой
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Бескудниковский бульвар Карта всех событий

Мужчина нанес травмы, несовместимые с жизнью, своей матери при помощи табуретки в квартире на Бескудниковском бульваре в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления столичного Следственного комитета во вторник, 2 августа.

По данным следствия, 46-летний уроженец Москвы регулярно избивал родительницу в состоянии алкогольного опьянения из-за личной неприязни. Серию ударов табуреткой, которая привела к гибели женщины, злоумышленник нанес 28 июля. Мужчину задержали, он полностью признал свою вину. Подтвердили его причастность и в результате расследования.

В отношении москвича возбудили уголовное дело по четвертой части статьи 111 Уголовного кодекса РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Следствие намерено ходатайствовать перед Тимирязевским районным судом о заключении подозреваемого под стражу.

Во вторник, 2 августа, стало известно об убийстве мужчиной собственной жены при помощи стула.

Москва Убийства Задержания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Круг чтения Достоевского

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Реализуем самые передовые идеи

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Люди совершеннее любой техники

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наступает время волкодавов

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Известные слова позабытого поэта

Степан Львов
Степан Львов

Работники выбирают офисы

Григорий Заславский
Григорий Заславский

Главное — трудоспособность

Все мнения
О проекте