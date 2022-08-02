Москвич убил собственную мать табуреткой

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Россия, Москва, Бескудниковский бульвар Карта всех событий

Мужчина нанес травмы, несовместимые с жизнью, своей матери при помощи табуретки в квартире на Бескудниковском бульваре в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления столичного Следственного комитета во вторник, 2 августа.

По данным следствия, 46-летний уроженец Москвы регулярно избивал родительницу в состоянии алкогольного опьянения из-за личной неприязни. Серию ударов табуреткой, которая привела к гибели женщины, злоумышленник нанес 28 июля. Мужчину задержали, он полностью признал свою вину. Подтвердили его причастность и в результате расследования.

В отношении москвича возбудили уголовное дело по четвертой части статьи 111 Уголовного кодекса РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Следствие намерено ходатайствовать перед Тимирязевским районным судом о заключении подозреваемого под стражу.

Во вторник, 2 августа, стало известно об убийстве мужчиной собственной жены при помощи стула.