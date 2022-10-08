Врач назвала увеличивающий риск деменции напиток

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что сладкие газировки увеличивают риск деменции.

— Сахар, как известно, является достаточно мощным разрушителем. В одном стакане газированного напитка порядка пяти кусков сахара. Он еще и быстро всасывается. А люди часто пьют не по одному стакану, а целыми бутылками по 1,5 литра, — объяснила она.

По словам специалиста, сахар способствует разрушению сосудов, после чего они сужаются и формируются атеросклеротические бляшки. В результате чего ток крови к головному мозгу замедляется, нарушается его питание.

В случае отсутствия кислорода ситуация усугубляется, а продукты обмена начинают отравлять клетки головного мозга. Клетки страдают, они начинают плохо выполнять свои функции и посылают неадекватные сигналы.

Соломатина рекомендовала пить напитки с антиоксидантами — чай, кофе, овощные натуральные соки, а также добавлять в них чернику или голубику, передает «Москва 24».

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