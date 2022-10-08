Владислав Овчинский: В Москве открылась выставка об истории шоколада

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

В Мезоамериканском центре открылась выставка «Кнорозов и шоколад. Два столетия одного века», организованная совместно со столичной фабрикой «Красный Октябрь». Здесь представлены уникальные экспонаты, в том числе винтажные шоколадки и керамика индейцев майя. Об этом в субботу, 8 октября, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— История шоколада в России насчитывает уже несколько веков. Москва всегда была и остается одним из крупнейших производственных центров сладостей. Сегодня в городе работает 16 кондитерских предприятий, многие из которых имеют интересную многовековую историю. Столичная фабрика «Красный Октябрь» и Мезоамериканский центр подготовили выставку об истории шоколада и о вкладе ученого Юрия Кнорозова в развитие аграрных технологий для выращивания какао. Экспозиция открыта до 31 октября, — рассказал Владислав Овчинский.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Большая часть выставки посвящена советскому ученому Юрию Кнорозову, который первым в мире дешифровал письменность древних индейцев майя. Ранее иероглифы пытались прочесть специалисты по всему миру, но в 1930-е годы они сошлись во мнении, что это невозможно.

Однако спустя 20 лет Кнорозов разработал универсальную систему дешифровки древних символов. Из текстов майя стало известно об особенностях выращивания какао-бобов, что могло повлиять на появление их плантаций по всему тропическому поясу.

На выставке представлены уникальные экспонаты Музея истории шоколада и какао «МИШКа», в том числе керамика майя, архивные фотографии и винтажные шоколадки. Для детей подготовлены мастер-классы. Например, они могут раскрасить предложенные рисунки и выиграть бесплатные билеты в музеи «Роза Эйнема» и «МИШКа».

Продукция столичных кондитеров признана на международном уровне. Например, три разных вида шоколада «Аленка», который производят в том числе на фабрике «Красный Октябрь», были удостоены золотых медалей конкурса «Продукт года-2022», прошедшего в рамках международной выставки WorldFood Moscow. Два вида горького шоколада «Eco-botanica» от компании «Рот Фронт» получили Гран-при в номинации «Кондитерские изделия», обойдя всех конкурентов.