Ефимов: Завод по выпуску техоборудования появится в Троицком административном округе

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В Троицком административном округе инвестор построит завод по выпуску технологического оборудования. Об этом в субботу, 8 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Участок общей площадью 1,5 гектара, который город предоставит инвестору без торгов, расположен в поселении Вороновском. Компания планирует вложить в реализацию проекта около 500 миллионов рублей, — сказал представитель мэрии.

На новом предприятии смогут работать более 30 человек, уточнил он. Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что площадь объекта составит примерно 12 тысяч квадратных метров.

Его реализация позволит заводу расширить выпуск оборудования. Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что строительство завода поможет достичь показателей, предусмотренных государственной программой «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы».

При этом с инвестором, в качестве которого выступит ООО «Машиностроительный завод «Поток», заключат договор на пять лет.

Предприятие специализируется на производстве многокомпонентного технологического оборудования. По словам гендиректора холдинга Михаила Леонова, получение нового участка позволит компании расширить производство и увеличить объем выпуска продукции.

До этого сообщалось, что в Москве работает более трех тысяч предприятий, которые производят самую разнообразную продукцию — от пирожных до электронных карт. Для поддержания заданного уровня город постоянно внедряет эффективные механизмы.