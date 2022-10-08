Наталья Сергунина рассказала о работе московской школы социального предпринимателя

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Горожан пригласили пройти обучение в столичной школе социального предпринимателя. Об этом в субботу, 8 октября, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— На стартовавший недавно осенний курс зарегистрировались 217 человек. Выпускники получат право приоритетного зачисления в акселератор социальных проектов, — сказала она.

Образовательную программу подготовили Фонд поддержки социальных проектов совместно с Департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы.

1/3 Фото: Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 2/3 Фото: Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 3/3 Фото: Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы

По словам Сергуниной, новый этап программы начался 30 сентября. Присоединиться к занятиям можно и сейчас.

Через два месяца участники представят свои проекты экспертному сообществу. Специалисты дадут обратную связь и персональные рекомендации.

Так, благодаря экспертам школы у Екатерины Пальговой, в семье которой ребенок болен диабетом, появилась цель. Она решила создать инклюзивный центр хореографического искусства «Диа Па», с помощью которого дети с сахарным диабетом могут оставаться социально активными.

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