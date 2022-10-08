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Наталья Сергунина рассказала о работе московской школы социального предпринимателя

Евгений Белоусов
Город
Наталья Сергунина рассказала о работе московской школы социального предпринимателя
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Горожан пригласили пройти обучение в столичной школе социального предпринимателя. Об этом в субботу, 8 октября, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— На стартовавший недавно осенний курс зарегистрировались 217 человек. Выпускники получат право приоритетного зачисления в акселератор социальных проектов, — сказала она.

Образовательную программу подготовили Фонд поддержки социальных проектов совместно с Департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Фото: Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы
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Фото: Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы
Фото: Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы
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Фото: Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы
Фото: Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы
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Фото: Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы

По словам Сергуниной, новый этап программы начался 30 сентября. Присоединиться к занятиям можно и сейчас.

Через два месяца участники представят свои проекты экспертному сообществу. Специалисты дадут обратную связь и персональные рекомендации.

Так, благодаря экспертам школы у Екатерины Пальговой, в семье которой ребенок болен диабетом, появилась цель. Она решила создать инклюзивный центр хореографического искусства «Диа Па», с помощью которого дети с сахарным диабетом могут оставаться социально активными.

Татьяна Белова придумала проект для людей с нарушениями зрения — таких, как она сама, которые хотят привлекательно выглядеть, но не могут оценить себя в зеркале. Вместе с единомышленниками Татьяна организовала сообщество стилистов, готовых работать с незрячими клиентами.

Александра Котельникова решила поддержать воспитанников детских домов, предлагая им проявить себя в писательстве, и создала проект «БлокNOT». Право публикации получат победители специального конкурса.

После того как будут известны их имена, Александра вместе с единомышленниками планирует запустить сбор средств на краудфандинг-платформе для редактуры, иллюстрации книг и запуска экземпляров в печать.

Проект Анны Лавровой направлен не только на поддержку других людей, но и помогает заботиться об окружающей среде. У нее возникла идея сделать приложение Sharing Map, которое позволило бы людям отдавать ненужные вещи и брать нужные бесплатно.

До этого Сергунина сообщила, что более 80 заявок было подано на 12-й конкурс «Московская реставрация». Номинанты работали над такими памятниками архитектуры, как павильон «Физика» на ВДНХ, особняк Рутковских, грот «Бельведер» в Саду имени Баумана и народная обсерватория в Парке Горького.

Предприниматели Наталья Сергунина Москва
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