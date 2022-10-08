Портал «Узнай Москву» расскажет о топонимике и архитектуре столичных улиц

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Россия, Москва, Центральный административный округ, район Хамовники Карта всех событий

Департамент культурного наследия Москвы подготовил для горожан три онлайн-маршрута, которые посвящены топонимике улиц столицы. Найти маршруты можно на портале «Узнай Москву».

Каждая из прогулок займет не более двух часов.

— Все маршруты созданы в соавторстве с аккредитованными экскурсоводами и содержат как интересные факты, так и городские истории, — рассказал глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

В рамках первого маршрута москвичи смогут прогуляться по району Арбат и увидеть храмы Преподобного Симеона Столпника и Преображения Господня на Песках.

Вторая прогулка познакомит слушателей с районом Хамовники. Так, горожане смогут полюбоваться храмом святителя Николая Чудотворца и дойти до Новодевичьего монастыря.

Третий маршрут расскажет о Поварской слободе, где в старину проживали работники царской кухни, передает официальный портал мэра Москвы.

В прошлом месяце цифровой туристический сервис Russpass представил описания трех экскурсионных маршрутов по Москве, посвященных жизни и творчеству Максима Горького.