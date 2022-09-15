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Russpass представил маршруты к фестивалю искусств «Горький в Парке Горького»

Елена Самойлова
Город
Russpass представил маршруты к фестивалю искусств «Горький в Парке Горького»
Парк Горького / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Тверская улица Карта всех событий

Цифровой туристический сервис Russpass представил описания трех экскурсионных маршрутов по Москве, посвященных жизни и творчеству Максима Горького. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 15 сентября.

Во время прогулок можно узнать о влиянии писателя на культурную и светскую жизнь столицы, познакомиться с местами, где жили главные персонажи его произведений, а также увидеть знаковые для Москвы памятники архитектуры.

Первый маршрут познакомит путешественников с местами в городе, названными в честь Горького. Среди них Литературный институт и Московский Художественный академический театр на Тверской улице.

Затем прогуливающиеся дойдут до Института мировой литературы имени А.М. Горького Российской академии наук и рассмотрят памятник литератору, созданный скульптором Верой Мухиной и архитектором Александром Заварзиным.

Второй маршрут Russpass расскажет о местах, где проживали горьковские персонажи, а также о зданиях, которые посещал сам писатель.

Первая точка маршрута — Хитровская площадь, где располагались ночлежки для бездомных. Перед постановкой пьесы «На дне» сюда приходили Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко, чтобы изучить нравы и быт местных обитателей.

Следующая остановка запланирована у здания Московского Художественного театра имени А.П. Чехова, где публика впервые познакомилась с пьесами Горького, Чехова и Булгакова.

Последний адрес — особняк Зинаиды Морозовой, где неоднократно бывал писатель, посещая предпринимателя и покровителя искусств Савву Морозова.

Третий маршрут позволит узнать интересные факты из биографии литератора. Движение по маршруту начнется от площади Тверская Застава и продолжится у главного дома усадьбы Степана Рябушинского на Малой Никитской улице, где Горький провел последние годы жизни. В 1965 году здесь открылся музей-квартира писателя и воссоздана обстановка тех лет, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Новые маршруты подготовили специально к первому фестивалю искусств «Горький в Парке Горького». Он пройдет с 16 по 18 сентября. За три дня состоится более 70 мероприятий, в том числе концерты, выставки и лекции.

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