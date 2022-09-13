Фестиваль «Горький в Парке Горького» пройдет в Москве с 16 по 18 сентября

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

С 16 по 18 сентября в столице впервые пройдет фестиваль искусств «Горький в Парке Горького», где горожане смогут посетить более 70 мероприятий. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Фестиваль познакомит гостей с миром Максима Горького — яркого автора и удивительного человека, который побывал во множестве стран, был вегетарианцем, обожал шахматы, разбирался в цветах и делился любимыми сортами с Бетти Глан, — сказал арт-директор фестиваля, народный артист России Евгений Миронов.

Директор Парка Горького Елена Лупина добавила, что творчество писателя многие помнят только по школьной программе. В связи с этим руководство парка решило напомнить гостям о деятельности Горького через различные мероприятия. Так, посетители смогут увидеть спектакль-променад «Изергиль», перформанс-дефиле «Горький. Человек» и так далее, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что второй фестиваль — пристройство животных из городских приютов пройдет 13 сентября на площадке летнего кинотеатра-лектория ВДНХ. Там примут участие 16 щенков и котят из приютов «Зоорассвет» и «Зеленоград» ГБУ «Доринвест».