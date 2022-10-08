Возгорание цистерн с дизельным топливом на Крымском мосту потушили

Пожар на железнодорожном составе с дизельным топливом на Крымском мосту полностью потушили. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России в субботу, 8 октября.
— Пожар железнодорожного состава с дизельным топливом на Крымском мосту потушен, на данный момент открытого горения не наблюдается, — передает сообщение ведомства ТАСС.
В тушении возгорания на цистернах были задействованы 250 человек и 70 единиц техники, добавили в МЧС.
До этого Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В пресс-службе НАК добавили, что в результате аварии произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов.