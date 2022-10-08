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Возгорание цистерн с дизельным топливом на Крымском мосту потушили

Виктория Родимкина
Происшествия
Возгорание цистерн с дизельным топливом на Крымском мосту потушили
Фото: Telegram/СМОТРИ

Пожар на железнодорожном составе с дизельным топливом на Крымском мосту полностью потушили. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России в субботу, 8 октября.

— Пожар железнодорожного состава с дизельным топливом на Крымском мосту потушен, на данный момент открытого горения не наблюдается, — передает сообщение ведомства ТАСС.

В тушении возгорания на цистернах были задействованы 250 человек и 70 единиц техники, добавили в МЧС.

Видео: Telegram/СМОТРИ

До этого Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В пресс-службе НАК добавили, что в результате аварии произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов.

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