НАК: На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля

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На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Об этом в субботу, 8 октября, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

— Сегодня в шесть часов семь минут на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, — говорится в сообщении.

Уточняется, что арка над судоходной частью мостовой конструкции не повредилась.

На месте ЧП принимаются меры по установлению обстоятельств произошедшего.

В пресс-службе НАК добавили, что в результате аварии произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов, передает РИА Новости.

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8 октября цистерна с топливом загорелась на одном из участков Крымского моста. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. По его словам, в результате случившегося судоходные арки не повредились. В результате случившегося движение по Крымскому мосту было полностью остановлено.

Также сообщалось, что никто не пострадал в поездной бригаде при возгорании цистерны с топливом на Крымском мосту. Однако из-за ЧП на объекте произошла задержка поездов.