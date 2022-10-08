Движение по Крымскому мосту полностью закрыто из-за аварии с цистерной

Фото: shutterstock

Движение по Крымскому мосту полностью закрыли из-за возгорания там цистерны с топливом. Об этом в субботу, 8 октября, сообщила пресс-служба перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Советник главы Крыма Олег Крючков отметил, что скоро могут организовать паромную переправу.

— Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия. Паромная переправа находится в готовности к запуску. Все логистические схемы на случай ЧС, — написал он на своей странице в Telegram.

Уточняется, что проход судов в Керченском проливе из-за аварии не останавливался, пишет РИА Новости со ссылкой на Росморречфлот.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / СМОТРИ

8 октября цистерна с топливом загорелась на одном из участков Крымского моста. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. По его словам, в результате случившегося судоходные арки не повредились. Крымский мост является самым протяженным мостом в России. Его длина составляет 19 километров. Также сообщалось, что никто не пострадал в поездной бригаде при возгорании цистерны с топливом на Крымском мосту.