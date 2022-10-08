На участке Крымского моста загорелась цистерна с топливом

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Цистерна с топливом загорелась на одном из участков Крымского моста. Об этом в субботу, 8 октября, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

По его словам, в результате случившегося судоходные арки не повредились.

— Предварительно, горит цистерна с топливом на одном из участков. Судоходные арки не повреждены. О причинах и последствиях говорить рано. Ведутся работы по тушению пожара, — написал он на своей странице в Telegram.

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Недавно советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что власти Украины рассчитывают разрушить Крымский мост.

Консультант украинского лидера назвал транспортную переправу, соединяющую российский полуостров с материковой частью государства, «незаконной» и указал на большое военное значение этого моста.

15 августа депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил о переговорах с Министерством обороны Великобритании об уничтожении Крымского моста.