В Киеве вновь заговорили о необходимости уничтожения Крымского моста

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Власти Украины рассчитывают разрушить Крымский мост, заявил во вторник, 16 августа, в интервью британской газете The Guardian советник главы офиса президента этой страны Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Консультант украинского лидера назвал транспортную переправу, соединяющую российский полуостров с материковой частью государства, «незаконной» и указал на большое военное значение этого моста, пишет РИА Новости.

— Такие объекты должны быть уничтожены, — заявил Подоляк.

При этом украинский чиновник отказался уточнить, каким конкретно образом украинские силы могут попробовать нанести удар по Крымскому мосту.

В минувший понедельник, 15 августа, депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил о переговорах с Министерством обороны Великобритании об уничтожении Крымского моста. По словам парламентария, украинские власти провели переговоры с главой британского оборонного ведомства Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста на саммите Североатлантического альянса еще в июне нынешнего года.