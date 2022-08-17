Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Киеве вновь заговорили о необходимости уничтожения Крымского моста

Егор Провоторов
В мире
В Киеве вновь заговорили о необходимости уничтожения Крымского моста
Фото: shutterstock

Власти Украины рассчитывают разрушить Крымский мост, заявил во вторник, 16 августа, в интервью британской газете The Guardian советник главы офиса президента этой страны Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Консультант украинского лидера назвал транспортную переправу, соединяющую российский полуостров с материковой частью государства, «незаконной» и указал на большое военное значение этого моста, пишет РИА Новости.

— Такие объекты должны быть уничтожены, — заявил Подоляк.

При этом украинский чиновник отказался уточнить, каким конкретно образом украинские силы могут попробовать нанести удар по Крымскому мосту.

В минувший понедельник, 15 августа, депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил о переговорах с Министерством обороны Великобритании об уничтожении Крымского моста. По словам парламентария, украинские власти провели переговоры с главой британского оборонного ведомства Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста на саммите Североатлантического альянса еще в июне нынешнего года.

Украина Крым Мосты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Поможет ли Россия берегу турецкому

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что я сегодня могу?

Никита Миронов
Никита Миронов

Пустая трата времени

Регина Захарова
Регина Захарова

Три десятилетия развития

Михаил Конаровский
Михаил Конаровский

Обстановка стабилизировалась

Николай Макаров
Николай Макаров

Ответы на загадки истории

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Байден и пустота

Все мнения
О проекте