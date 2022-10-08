Пострадавших в поездной бригаде при возгорании цистерны на Крымском мосту нет

Фото: shutterstock

Никто не пострадал в поездной бригаде при возгорании цистерны с топливом на Крымском мосту. Об этом в субботу, 8 октября, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

— Предварительно, пострадавших нет, — передает слова Крючкова РИА Новости.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / СМОТРИ

8 октября цистерна с топливом загорелась на одном из участков Крымского моста. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. По его словам, в результате случившегося судоходные арки не повредились. Крымский мост является самым протяженным мостом в России. Его длина составляет 19 километров.

В результате случившегося движение по Крымскому мосту приостановили.