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Пострадавших в поездной бригаде при возгорании цистерны на Крымском мосту нет

Полина Долганова
Происшествия
Пострадавших в поездной бригаде при возгорании цистерны на Крымском мосту нет
Фото: shutterstock

Никто не пострадал в поездной бригаде при возгорании цистерны с топливом на Крымском мосту. Об этом в субботу, 8 октября, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

— Предварительно, пострадавших нет, — передает слова Крючкова РИА Новости.

Видео: Telegram / СМОТРИ

8 октября цистерна с топливом загорелась на одном из участков Крымского моста. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. По его словам, в результате случившегося судоходные арки не повредились. Крымский мост является самым протяженным мостом в России. Его длина составляет 19 километров.

В результате случившегося движение по Крымскому мосту приостановили.

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